陳姓女子2020年10月時，先後入住北市大同區某青年旅店5次，但總共只給150元，誆稱錢帶不夠，其他的3600元會儘快償還，旅店廖姓老闆一時心軟答應，陳女事後卻失聯，業者無奈只好報警，士林地檢署日前偵結，依詐欺罪起訴陳女。

陳女除白住5晚外，還有2次在旅店入口攔下其他房客，辯稱自己忘記帶鑰匙，房客好心替她開門後，她便進入裡面的公共浴室洗免費澡，還找空房間潛入睡覺，一併遭業者提告。

起訴指出，陳女去年10月起，陸續入住該家廉價旅店5次，但總共只付過150元，誆稱事後會還錢，廖姓業者多次撥打電話，陳女均未接聽，無奈只好向警方報案，陳女也被依法送辦。

業者後來整理監視器時，還驚訝發現陳女今年3月18日時，竟在1樓入口徘徊，向其他房客表示忘帶鑰匙，對方幫她開門後，她便前往店內公共浴室盥洗，再找1間沒上鎖的空房，自行潛入、休息，用類似手法白住2晚。

陳女應訊時，表示自己因為缺錢，才會用這些方式白住，士檢認定陳女共犯4次詐欺、2次侵入住宅，犯意各別，依法起訴，並建請法院分論併罰。