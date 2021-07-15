新北市警察局暑假期間為加強保護青少年身心健康，遠離毒品，特與新北市教育局合作，拍攝12星座反毒宣導短片，希望藉由不同多元化宣導讓孩子們學習以不同角度思考，當面對毒品誘惑時能選擇正確人生方向。

少年警察隊長林柏宏表示：現在青少年喜愛研究討論星座，同學、朋友間見面最常問的話是「你是什麼星座？喔，處女座，最會挑釁了」等等，話題一開，隨即拉近了彼此間的距離，也打開了話匣子，為提升青少年拒毒反毒技巧，透過教育局所拍攝的12星座拒毒法影片，提醒青少年善用各種情境拒絕毒品誘惑。

影片中傳授拒毒撇步，如果是水瓶座，就用動情式「我好難過，真是令人擔心，需要我的幫助嗎？」、白羊座就用忽略式「蝦米？你在說什麼？喔，我人不太舒服！」、魔羯座則用教學式「我分析一下毒品的危害，你要認真聽喔」。

少年隊表示，如果想知道遇到同學或朋友拿毒品誘惑時，該用那一招去拒絕，趕快到新北市政府警察局少年警察隊臉書及IG粉絲團觀看影片，回答問題、按讚並標記2位朋友，就可參加精美小禮物抽獎。

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