義大利獒犬卡斯羅有地獄絞肉機的稱號。（家畜所提供／張亦惠嘉縣傳真）

家畜所人員用了3支吹箭才順利將卡斯羅制服。（家畜所提供／張亦惠嘉縣傳真）

電影中黑幫最愛的義大利獒犬卡斯羅現身布袋民宅外，為避免衍生意外，嘉義縣家畜疾病防治所在動保團體嘉義諸羅護生協會協助下，前後使用了3支麻醉吹箭將犬隻制服，讓當地居民鬆了一口氣。民眾表示，該犬隻體態豐腴且佩戴項圈，推測應有人飼養，家畜所已偕同布袋鎮公所追查是否為走失或棄養，也呼籲民眾不要棄養犬隻，造成更大的社會問題。

家畜所7月3日接獲布袋鎮犬隻緊急救援案件，民眾表示其住家後方出現一隻陌生黑色大型犬隻，家畜所派員抵達現場時，發現竟是一隻號稱「地獄絞肉機」的義大利獒犬卡斯羅，使用了3支吹箭才成功將犬隻麻醉。

通報人表示，鄰居告知他家後面有一大型犬隻出沒時，原以為是一般浪犬，就順勢拿著掃把想去驅趕，沒想到後門一打開，竟是一隻體型龐大、長相兇猛的黑色犬隻，還一直對其狂吠，甚至還想攻擊他，還好他身手敏捷馬上跳到後院廢棄汽車篷架上，還好帶著掃把可以防禦，但仍進退不得，後續由鄰居製造聲響轉移犬隻注意力才得以脫身，因擔心犬隻攻擊其他人，隨即通報縣府緊急救援專線。

家畜所長林珮如指出，由於卡斯羅具攻擊性，一旦打鬥就是血戰到底，已被很多國家禁養，在我國被農委會列為兇猛犬隻，更傳聞是義大利黑手黨最愛飼養的兇猛犬隻，雄犬體重可達70kg，在布袋捕獲這隻是成年母犬，體重約50公斤，目前安置在收容所並派專人照顧。

林珮如說，7月3日當天有2件農委會公告具攻擊性犬隻救援案件，早上大林救援一隻比特犬，下午就是這隻卡斯羅犬，也是家畜所目前捕抓到體型最大的犬隻，同仁幾乎是冒著生命危險執行任務，所幸動保團體與當地民眾協力才順利捕抓。

布袋鎮長陳鳳梅表示，布袋鎮浪犬通報案件多，浪犬數量多抓不勝抓，不管是動保團體或家畜所皆投入大量資源辦理絕育，但絕育速度比不上民眾棄養速度，導致流浪犬隻與人類生活衝突不斷，這次民宅外出現卡斯羅犬事件也更突顯民眾對動保觀念嚴重不足。

家畜所表示，依規定具攻擊性寵物出入公共場所，應由成年人伴同，並應配戴不影響散熱的透氣口罩，且應以長度不超過1.5公尺之繩或鍊牽引等防護措施，違者可依動物保護法開罰3至15萬元，棄養可開罰3至15萬元，請民眾遵守相關規定，一旦違規，將予重罰。