台北市長柯文哲聲量大漲，帶動民眾黨支持者增加，在台北市長選情方面，學者廖達琪表示，民進黨有意造成「三角督」局面，這對國民黨蔣萬安來說「非常危險」，如果民進黨推出強棒，不排除當年陳水扁的故事重演。

台灣民意基金會12日發布的「台灣人政黨認同」民意調查顯示，中性選民飆升12％，國內政黨政治的板塊移動出現激烈變化。民眾黨立委張其祿今天召開線上記者會，邀請國內民調專家、中山大學政治學研究所教授廖達琪進行解讀分析。

媒體詢問，目前民眾黨主席柯文哲聲量急升，在此局勢下，目前在藍營呼聲極高的蔣萬安在2022年還能拚台北市長嗎？是否有可能民進黨從中得利？

對此，廖達琪表示，如果假設台北市長明天就投票，對蔣萬安很不利，因為在這場防疫局勢裡面，蔣萬安能見度沒有那麼好，即便他在各種民調都算是相當高，但目前看起來，因為柯文哲的聲量，讓台北市副市長黃珊珊的角色出現。

她說，民進黨某種程度也在促成在台北市長選舉出現「三角對立」的局面，就是民眾黨有黃珊珊，國民黨看來是蔣萬安，民進黨也一定會派人參與，有可能是林右昌或是其他人。

無論民進黨由誰出馬，廖達琪認為，雖然台北市藍的板塊比較大，但民進黨也有一定板塊，當初柯文哲能夠出線是因為獲民進黨支持，柯文哲參選連任時，因有現任優勢，民進黨的姚文智在選戰策略上也出現一些問題，才讓柯順利當選。

但以目前的情勢，她相信蔣萬安自己應該也會很憂心，從目前情勢來看，台北市長選舉若一樣出現「三角督」，民眾黨吸引的其實大多是淺藍選民，這時候如果民進黨推出很強棒的人來參選，不排除當年陳水扁在連戰、宋楚瑜三角大戰中贏得勝選的故事重演。

雖然國民黨的馬英九1998年在台北市長「三角督」選舉時，也曾贏陳水扁，她說，那是因為當時雖有王建煊出來參選，但王建煊幾乎都是配合馬英九，才能讓馬英九打敗陳水扁，否則當時扁在台北市長政績也很好。

如果從這些歷史來看，廖達琪認為，黃珊珊是個強棒，若民進黨也推出強棒，蔣萬安在兩強之下，別說是現在，就算是1年後的地方選舉，他都是危險的。