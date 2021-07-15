BNT談妥前「高層一要求」讓台積電、鴻海炸鍋？ 行政院：國家尊嚴跟地位要顧到

台積電、鴻海永齡基金會近日完成1000萬劑BNT疫苗採購簽約；民眾黨立委高虹安爆料，鴻海、台積電買BNT，簽約前，行政院發言人羅秉成認為不能出現「台灣地區」字眼，讓兩企業「炸鍋」，好像花90％的力氣處理政治考量。民進黨立院團表示，簽約過程如何，只有談判人員最清楚，要高虹安別斷章取義，若有任何疑問，可以回去請郭台銘董事長解釋。

民進黨立院黨團幹事長劉世芳指出，談判過程中，各方的努力，民進黨團要表達感謝，但站在國家、政府立場，堅守主權、不要出賣國格，包含台積電、鴻海談判代表都是基於這樣精神與對方談判，至於談判的成果或是談判的合約，都是機密。

民進黨立院團今天召開「主席選舉綁疫苗，藍營縣市紛跳船」記者會，民進黨團書記長羅致政指出，政府跟企業最大的不同是，做一個政府，尤其代表整個中華民國的政府，對於國家的尊嚴、主權等各方面的堅持，是絕對且必要堅守的，但過程中到底是如何，相信未來會陸續解密。

他說，這段時間希望大家避免爆料，或是說出與事實有很大落差說法，這只會干擾疫苗簽約、運送，甚至可能所衍生不必要問題，這段時間最重要是讓疫苗順利完成簽約、運送進來。

他強調，政府在商業談判中，可能涉及到主權，政府當然要捍衛、遵守，至於內容如何，相信只有第一線談判人員最清楚，其他人說法都是臆測，甚至可能不知道從哪裡得來的訊息。

劉世芳說，談判成果、合約是機密，是否有人不同揣測，黨團不敢臆測，但高虹安在政論節目斷章取義，非常不妥。