NBA公布3-7月各隊以及球員的球衣銷售狀況，結果出爐，湖人與詹姆斯攻占兩榜首，籃網在球隊銷售榜排名第二〉「字母哥」阿提托康波則在球員方面緊追在詹皇之後名列第二。

雖然湖人在季後賽止步首輪，但挾著光大市場與球迷的支持，全隊球衣銷售超越其他29隊，高居第一，籃網憑藉杜蘭特、厄文與哈登三大球星，團隊球衣銷售第二，太陽和公鹿憑藉著闖進總冠軍賽之威，太陽球衣銷售第三，公鹿第四，無法晉級季後賽的公牛名列第五，當中不少球迷都是衝著喬丹面子而去；重返季後賽的尼克第六，東區戰績最佳的七六人、塞爾提克、勇士、暴龍分居7-10。

球員方面，除了詹姆斯與字母哥外，杜蘭特第三、東契奇第四、塔圖、戴文布克、史提芬柯瑞、厄文、哈登、利拉德分居5-10。

詹姆斯依舊維持著高人氣表現，籃網三巨頭都排名前十，阿提托康波和戴文布克都是總冠軍賽熱門球星，東契奇是耀眼巨星，「萌神」柯瑞更是常客。