台灣新冠疫苗陸續到貨，疫苗涵蓋率截至14日已17.02%，總統蔡英文日前訂出7月底目標25％，但毒理學專家招名威表示，全台都在拚疫苗施打，只有南投縣遠遠落後，莫德納還有66%、AZ有6%尚未接種，請問南投縣政府在等什麼，「等疫苗過期還是等BNT？」

招名威昨(14日)晚在臉書發文表示，疫苗持續進來、一天約20萬人大規模施打，全台上下都很努力，看了很感動。在大家努力下，病毒肆虐不到兩個月，從單日最高700例確診降到昨天(14日)本土17例，「不得不說，我們真的做到了！」

不過，招名威表示，大家拚施打疫苗，全台疫苗覆蓋率從5月初的0.1%一路上升到17.02% ，唯獨南投縣遠遠落後，覆蓋率僅11.08%，而且莫德納還有66%、AZ有6%尚未施打，接種速度慢到很奇怪，南投縣長解釋是南投幅員遼闊，「請問高雄、屏東就不遼闊嗎？」

「請問南投縣政府，在等什麼？等疫苗過期還是等BNT？」招名威指出，疫苗發配下去如果該縣府沒有人想打，可以還給中央，其他人民是很想打疫苗的。

招名威表示，南投屬於觀光風景區，現在打好疫苗是為了完全解封後，很多遊客到來而準備。「在一個全民動起來的時候，合群真的很重要啊！」直言地方自治不是偷懶的藉口。