大陸國家統計局新聞發言人劉愛華15日指出，針對晶片短缺，還有一些政策的調整，在短期內可能會對汽車行業的發展造成一定制約，例如供貨週期長、成本上升等階段性影響。但目前從整體來看，大陸的千人汽車保有量和已開發國家相比，還有比較大的差距，因此汽車行業發展潛力還是比較大的。

界面新聞報導，劉愛華在2021年上半年國民經濟運行情況發布會中表示，從短期來看，目前在需求上升、價格上漲的訊號帶動下，積體電路的生產都在逐步加快，雖然外部的環境比較複雜嚴峻，全球生產能力的恢復也需要假以時日。整體而言，統計局覺得汽車行業從長期來看，還會保持比較快的增長潛力。

另一方面，劉愛華表示，2021年上半年大陸全國人均可支配收入實際增速兩年平均達到5.2％，這個速度和上半年GDP的兩年平均增速5.3％大致同步。考慮到2020年以來大陸遭受疫情衝擊，可以說達到5.2％的人均收入增速是相當不容易的。