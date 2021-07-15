東元電機經營權爭奪戰23日將登場，全面改選7席董事及4席獨董，與東元換股而成為「白馬騎士」的華新麗華董事長焦佑倫15日出席華新股東會後受訪表示，華新當初決定與華新策略合作是基於「人好、公司好及發展好」三好。東元董事改選，好消息是就快過去了，下星期就結束，未來最重要是回歸公司治理，他認為，東元董事長邱純枝是適合的董事長人選。

焦佑倫強調，華新目前對東元持股10.77％，沒有再增加持股計畫。華新誠信經營，不會對不存在的事情在意，對於小股東不清楚東元與華新換股合作案，他不會提告。

焦佑倫指出，華新與東元雙方是策略性合作，華新投資東元是認定東元是家好公司，投資東元有三好要素，公司經營體質好、公司經營團隊很好，以及共同產業發展方向好，雙方合作具有經營價值。

焦佑倫指出，華新美國太陽能電廠Borrego橫跨紐約及紐澤西州等東北角，東元旗下東元西屋馬達在德州每年營業額3、4億美元而在西南角，客戶有地緣性，雙方合作可以做交換。

風電及場域方面，風電場域有很多機電商機，東元機電工程非常強，可以提供系統整合，華新可提供電力線纜。東元有自動倉儲及宅配通，工業產品做到商業產品的服務，雙方進行討論。

東元近期與電源供應器廠商飛宏簽署合作意向書，東元美國子公司東元西屋馬達和飛宏美國分公司，以及美國能源集團Getka Group旗下新成立的Getka Manufacturing公司，三方攜手在美國奧克拉荷馬州生產二級和三級電動車快速及急速充電樁，目標進軍美國本土商用、都市客運與公部門巴士電動車電源供應市場。被問到東元與華新未來是否在電動車充電樁領域合作，焦佑倫指出，電動車充電樁案由東元主導，華新也參與討論。

東元經營權爭奪戰迭躍上新聞版面，焦佑倫表示，東元股東會下周改選董事，選完就選完了，情緒總會過去，如果延續很多年，就非常人了。他坦言，最近比較沒有與黃育仁聯繫。

焦佑倫指出，邱純枝是很合適的董事長，領導東元很多年，成績穩定，在此基礎上發展。機電到了跨越性發展，碳排問題、能源分配的使用，是一個時代的機遇，不是討論昨天怎麼樣而要討論未來要如何發展，經營剛才開始，沒有任何MISS掉什麼。對現有經營團隊是很好才去投資。

焦佑倫指出，東元董事長邱純枝在這過程中，招受社會很多評論，一個女性在公司慢慢爬上來，受到批評是不公平。邱純枝被選為東元董事長與臨危受命處理亞太電信有關係，協助政府、銀行及股東把事情平安落幕，可從中評斷她是否能幹的經營班子。

對於媒體假設華新被推舉出任東元董事長議題，焦佑倫則回答，「自身難保」，華新要管的事情很多。