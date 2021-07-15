中鋼(2002)預定今開出8月內銷盤價，預期以平穩為主。中鋼7月的單月盤中止漲勢轉為開平，8月延續平穩，第三季平穩趨堅，醞釀第四季旺季再迎一波漲勢。隨著部分資金重回傳產股，中鋼股價止跌回穩，前波的強勢股中鴻(2014)、新光鋼(2031)、燁輝(2023)等全數上漲，終止跌勢。

另外，越南河靜鋼廠9月內銷盤價開盤時間已經決定延期。河靜原訂今天或明天開9月內銷盤價，但由於當地疫情嚴峻，開盤時間將延後至下周。

大陸寶鋼8月盤價全面平盤、俄羅斯和印度低價熱軋搶攻越南市場，以及越南疫情封城等不利因素，近期略壓抑亞洲鋼市。

不過，大陸寶鋼日前開出的8月盤價，受到官方抑制通膨和鋼價影響，繼續開平盤，但實際卻取消300人民幣不等的優惠，等於「明平暗漲」，對中鋼今日即將開出的8月內銷盤價有支撐作用。

展望下半年鋼市，歐美鋼價與煤鐵成本仍處在高檔，且近來大陸鋼鐵流通價也呈現穩漲的狀態；中鋼看第三季平穩，第四季旺季熱絡，鋼市整體下半年仍是穩健走堅的格局。

中鋼雖7月單月盤為平盤，第三季的季盤仍漲4.1%，將帶動業績持續攻高；外資周二轉買超中鋼7870張，外資也轉為買超中鴻7601張，外資並連續兩天買超新光鋼共5611張，有逢低回補的意味。鋼廠今年獲利將大豐收，與航運股股價一同修正後，今日亦同步止跌反彈。