亞系外資針對台塑(1301)出具最新研究報告，有鑑於大多數石化產品價格已出現觸頂後的回落，下半年恐將面臨高漲的運費和裝箱的短缺，但長期仍然看好台塑PVC的供需前景，維持買進評等，但將其目標價由126元調降到120元。

亞系外資表示，台塑第2季獲利表現優於預期，第2季合併營業額716億元、季成長18.2%，第2季本業利益184億元、季成長42.9%，合併稅後利益202億元，季成長35.2%，每股稅後盈餘為3.18元，營業利潤率也從第一季度的21.3%提高至25.7%，主要是平均產品價差季增長20%，達每公噸467~539美元。

亞系外資表示，台塑主要產品PVC有鑑於2月德州暴雪造成的意外停工，使得供需不平衡，支撐利差擴大；在需求改善下，燒鹼價格季增長上漲33%，另外，還有轉投資台塑化以及台塑美國收益。

亞系外資表示，儘管台塑第2季業績穩健，但注意到大多數石化價格、價差自3~4月見頂以來一直在下滑，對於台塑來說，觀察到LDPE、HDPE、PVC價格已相較以往回落18~20%，這導致產品利差縮小了25~40%。

另外，亞系外資表示，正如台塑所預警，下半年將面臨高漲的運費和裝箱的短缺，恐衝擊全球貿易復甦程度，故維持台塑買進評等，但將目標價由126元調降到120元，長期仍然看好台塑PVC的供需前景，並預計台塑美國業務的盈利有上升空間。