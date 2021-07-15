據CRIF中華徵信所最新公布的「2021版台灣大型企業排名TOP5000」調查結果顯示，2020年COVID-19新冠病毒疫情雖重創全球經濟，但是5000大企業表現亮眼。不僅5000大企業營收總額36兆8909億元，僅較2019年微幅衰退1.70％，並創下史上次高營收總額。尤其5000大企業稅後純益總額更擺脫疫情糾纏，較2019年大幅成長20.03％，寫下3兆3193億元的歷史新高；且總體純益率高達9％，也同步創下1999年以來新高。

CRIF中華徵信所總經理郭曉薇對此表示，這是拜全球疫情所賜，讓台灣產業價值被看見。台灣在全球產業供應鏈的地位從來沒有這麼高過，即使在「921大地震」、「311日本大地震」，台灣產業的全球地位也沒有2020年這樣的明顯。

從產業營收成長的角度看，入榜的179個產業中，雖然只有97個產業營收成長，較2019年的103個產業成長減少6個產業，但營收成長達兩位數的產業則由2019年的26個產業，大幅增加至39個產業。在營收總額達1000億元以上的產業有65個產業，且其中有11個產業的產業營收總額成長達兩位數，遠強於2019年的5個產業，都印證2020年5000大企業的營收總額雖然表面上呈現小幅衰退，然而由營收表現的內涵觀察其實比2019年要更健康。

此外，在65個營收達1000億元以上的產業中，營收成長前10大產業，由證券商及積體電路設計業各以營收成長率37.30％、22.94％，居於前兩名，其它依次則為半導體業、無店面零售業、被動電子元件業、機車及其零件業、一般批發零售業、電腦及其週邊設備軟體批售業、電池業及營造業，營收成長率都在11％以上。

郭曉薇指出，台灣具有淺碟經濟的特質，過去只要全球經濟陷衰退，台灣產業出口往往是最先受傷且受傷最深的，但是透過2020年全球疫情的洗禮，當許多國家因為疫情封城，跨國工廠停擺，供應鏈面臨斷鏈危機時，台灣在全球產業供應鏈的重要性，就非常鮮明的被顯露出來。急單蜂湧而至，使5000大企業在2020年後兩季營運有如倒吃甘蔗，訂單能見度一直看好到2021年底。2020年5000大企業的稅後純益總額高達3兆3193億元創新高，較2019年的2兆7655億元成長20.03％，也是2014年以來的新高；稅後純益率高達9％，創下1999年來新高，其中透露出兩大正面訊息：第一是台灣在全球產業供應鏈中的地位是全球最禁得起考驗的國家。第二是台灣產業在全球供應鏈中價值的全面提升。

CRIF中華徵信所在調查中同時指出，2020年5000大企業的稅後純益率高達9％，創下1999年以來新高。也是對台灣大型企業當前發展非常重要的訊號。這個訊號正告訴我們，大型企業自美中貿易戰中轉型，把大陸市場和透過大陸出口的海外市場看得更清楚，並把大陸市場和美國市場切割，可以找到不同的利基點。美國「去中化」、中國大陸「去美化」的結果，台灣5000大企業在兩強之間都是「核心供應鏈」，並且中國大陸對倚賴台灣技術和台灣供應鏈的重要性更為提升。