美系客戶新手機開始拉貨，為連接器廠-優群(3217)下半年營運挹注動能，優群總經理劉興義表示，下半年NB相關產品可望維持上半年水準，搭配手機客戶新機拉貨，下半年營收及獲利都會比上半年好。

優群今天舉行股東會，全球新冠肺炎疫情從去年延燒至今，遠距生活帶動NB、伺服器等需求暢旺，推升優群109年業績高度成長，優群109年合併營收為25.98億元，年成長18.51%，營業毛利為12.48億元，年成長28.53%，合併毛利率為48.03%，年增3.71個百分點，稅後盈餘為6.11億元，年增39.5%，每股盈餘為7.2元。

受惠於NB需求持續暢旺，優群第1季稅後盈餘為1.39億元，年成長19.83%，單季每股盈餘為1.55元，累計前6月合併營收為13.76億元，年成長17.17%。

就各項產品來看，優群表示，今年NB不會比去年少，Type-C及Long DIMM也維持穩定成長，預估今年Type-C佔比可望超過10%，若加上Long DIMM，兩大產品佔營收比重可望達20%。

在微型沖壓件產品方面，優群目前此產品分為微型Metal bar金屬塊、Metal fence及Micro Pin & Micro Pin header(排針)三大類產品，其中Metal bar金屬塊因美系手機客戶持續沿用，預估今年出貨可維持去年水準，明年公司亦有包括公版在內3個新案在進行，以客戶預估來看，明年相關產品出貨可望倍增；在Metal fence部分，Metal fence功能類似屏蔽罩，過濾傳輸訊號，主要應用於穿戴式產品，目前公司已有美系雲端客戶在測試中；至於Micro Pin & Micro Pin header(排針)主要是應用在SiP封裝上，其中改良後可以客製化、多腳數的Micro Pin header微型沖壓件主要是為解決OSAT(半導體委外封裝測試廠)客戶加工問題，未來前景看好。

展望下半年，劉興義表示，下半年NB相關產品可望維持上半年水準，隨著美系客戶新手機開始拉貨，今年下半年營收及獲利都會比上半年好，且每一季都會比去年同期好，全年營收可望較去年兩位數成長，雖然有新台幣升值、原物料價格上漲及人工費用增加等因素干擾，公司將努力今年獲利不低於去年。