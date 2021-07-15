航運股大復活，貨櫃三雄領軍強彈，類股漲幅超過8.5％，占大盤成交比重超過電子股，達到46％，再次成為台股吸鈔機。

航運股這波利空、利多交雜，萬海(2615)率先領跌，長榮(2603)處置交易20分鐘，加上長榮董事夫人解除質押消息面影響，長榮從史上新高的233元一路下跌到昨天148.5元，陽明(2609)從234.5元跌到昨日163元，萬海這波從353元修正到昨天235.5元，跌幅都超過3成，以長榮跌幅36％相對較大。

而高檔持有貨櫃三雄的股民，這兩天正面臨融資被追繳的壓力，但今天貨櫃三雄驚醒，陸續亮燈漲停，融資斷頭壓力紓解，暫時解除融資籌碼鬆動情況。

陽明現金增資成為本周焦點，放棄認購部分，今天由特定人繳款，股價盤中攻上漲停，提高特定人繳款意願，減緩券商自行認購壓力。

海運股近期因拜登關切貨櫃滯期、滯留相關費用，導致海運航商股價受壓抑，即使澄清也出現多殺多狀況。但目前觀察基本面依舊沒變，股價本周繼續跌，陽明繼續公布調漲GRI費用，接下來就看基本面能否重新點燃多頭信心。