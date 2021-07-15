中彰區域觀光聯盟總召柴俊林、寧菠小館董事長鄧玲如、參山處技正林柏村（由左至右）。（參山處提供／王文吉台中傳真）

台灣觀光代言人喔熊共同行銷中彰觀光圈商品。（參山處提供／王文吉台中傳真）

台灣觀光代言人喔熊共同行銷聯名商品。（參山處提供／王文吉台中傳真）

中彰觀光圈齊心協力行銷推廣喔熊聯名商品。（參山處提供／王文吉台中傳真）

參山國家風景區管理處協助曾榮獲台中十大伴手禮首獎的「寧菠小館」，授權合作生產喔熊系列聯名商品，包括黃金冰沙泡菜、東坡筍滷肉燥、貴妃醉香腸等10項人氣美食，15日封櫃啟運外銷香港，將上架荃灣「千色百貨」及油麻地「永安百貨」等著名通路5處專櫃販售。

台灣觀光代言人「喔熊」、參山處代理處長曹忠猷、中彰區域觀光聯盟總召柴俊林、台中市好禮協會理事長鄭人豪、台灣連鎖加盟協會台中分會理事長林永旻及寧菠小館董事長鄧玲如共同出席封櫃啟運儀式，提供香港朋友於百貨專櫃選購中台灣著名的美食。

曹忠猷表示，國外觀光客不能來台，香港朋友非常懷念好吃的台灣美食，藉由「喔熊」知名度與業者聯名商品進行海外行銷，開拓新商機。這也是喔熊聯名商品首度進軍海外市場，香港代理商已開始籌備中台灣美食週，近期參山處將持續協助觀光圈伴手禮、農特產及各類美食業者，一起到香港聯合展售。

寧菠小館董事長鄧玲如也說，台灣疫情進入三級警戒以來，餐飲經營面臨挑戰，除了利用數位化平台拓展銷售網路外，此次透過台灣觀光代言人「喔熊」聯名行銷，開發10項喔熊聯名人氣美食進軍香港市場。

參山處指出，目前已經有9家中彰觀光圈業者與參山處合作開發喔熊聯名商品，品項橫跨太陽餅、雨傘、咖啡、梨山茶、白米、芋頭酥、珍奶、藍白拖等農特產與伴手禮，深受民眾喜愛。

參山處鼓勵更多的觀光圈業者加入開發喔熊聯名商品的行列，將台灣觀光代言人「喔熊」的品牌力深植在台灣觀光旅遊食、宿、遊、購、行的各個角落，也期待能藉由喔熊聯名商品讓更多國內外消費者對台灣的產品更有認同感。