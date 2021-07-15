中天綜合台申請每天製播三節新聞案，昨遭國家通訊傳播委員會（ NCC）昨否決。國民黨革實院長羅智強在臉書發文，直指此舉形同「第二次將中天關台」，NCC對證據確鑿的三立不管，卻對沒有證據的中天卻駁回申請，印證「東廠依舊在，繼續殺中天」。

羅智強說，今年1月，中天綜合台申請營運計劃變更，希望增加三節新聞以及一個政論節目，結果昨天NCC將計劃駁回，等於第二次將中天關台。NCC 的理由很好笑，說是「不符合營運計劃要求」，以及「難防範大股東介入新聞製播」。

但是，NCC去年審理綜合台換照所提的4大附款，是希望中天綜合台投資本土綜藝節目及戲劇，只要中天依照附款，提升本國節目的製播經費和比例，剩下的節目內容，為什麼中天綜合台不能自行運用？三立和八大的非新聞頻道也播新聞，為什麼中天綜合台卻被打槍？

羅智強指出，「難防範大股東介入新聞製播」這個理由就更扯了，現在的NCC管不到網路新聞；按照NCC的邏輯，大股東早就影響新聞製播，開始在網路上製作對股東們有利的新聞內容。但事實上卻相反，中天新聞在網路上的監督能量更勝以往，連柯文哲都拍影片聲援，如果股東介入中天新聞，NCC就該負責任的舉證，而非臆測抹黑，更不該據此做為打壓新聞自由的理由。

羅智強強調，說到大股東介入新聞製播，他才想提醒NCC，王定宇租屋案、三立電視台員工確診，三立連個屁都不敢放，是不是有「大股東介入新聞製播」？證據確鑿的三立不管，沒有證據的中天卻駁回申請，NCC就直接承認自己是東廠，第二次殺中天吧！