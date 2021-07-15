49歲谷懷萱當年從文大新聞系畢業後，便在媒體圈工作長達25年，與體育主播徐展元結婚後，逐漸退居螢光幕後，轉在社群平台跟粉絲互動。近日有網友好奇問她還會回到主播台嗎？對此谷懷萱作出回應。

谷懷萱曾在TVBS、東森電視和年代新聞任職，當年與謝震武共同主持政論談話性節目《新聞面對面》累積眾多死忠鐵粉，但她2018年與認識25年的大學同學徐展元結婚，隔年無預警卸下主持棒，低調當個幸福人妻。因應第三級警戒尚未解除，谷懷萱防疫期間都在廚房忙碌，昨（14日）在臉書粉專有感而發表示：「我漸漸覺得一個家最重要的地方應該就是廚房」儘管現在都由她下廚煮給徐展元吃，仍期待有一天丈夫自學成功，親自烹飪大餐請她吃。

有網友看完文章好奇發問：「請問谷煮播是不是為了照顧兒童展元，不會回到主播台了嗎？」成功釣出谷懷萱本人回應：「這工作我已經做了25年以上……還是換個新工作好了」另名網友建議谷懷萱可當YouTuber，她回覆不知道能做什麼內容，網友提議可往做菜或是vlog，更新頻率看自己心情，谷懷萱用抱愛心的表情符號回應，沒有留下文字。

事實上，谷懷萱當年主持節目時，曾遭到網路霸凌，連家人都被波及，她幾乎天天以淚洗面，壓力大到一度萌生不好的念頭；引退後的某天收到一名粉絲溫馨來信，誇讚她是非常正能量的記者主播，「如果每個公共傳播者都可以像妳一樣，我相信這個國家跟這個社會會更美好！」谷懷萱看了大呼感動，表示被誤解非常多年，一直覺得很寂寞，現在總算有人理解她的努力了。

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