亞果生醫15日申請登錄興櫃股票 12:092021/07/15 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心15日表示，亞果生醫（6748）在15日申請登錄興櫃股票，產業別是化學生技醫療業。 根據櫃買中心資料顯示，亞果生醫成立於2014年6月間，董事長兼總經理為謝達仁，主要經營業務是研發生產銷售牙、骨、眼科植入物，膠原蛋白衍生產品，再生醫學產品開發等，送件時資本額為3億5433萬元。 亞果生醫2020年業績，營收1803萬元，稅前及稅後虧損5001萬元，每股虧損1.65元。 桃園航空城7／15公告 其他搬遷區地上物區段徵收 藍縣市購疫苗 民進黨團：內部矛盾外部化 #亞果生醫 #申請登錄興櫃 #櫃買中心 #產業別 #化學 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 成交連日占逾四成 電子重奪台股大當家 04:102021/07/15 財經要聞 國鼎公司違反重訊申報遭處違約金40萬元 16:392021/07/15 財經 應用細胞治療抗疫 國際學術論壇21日登場 14:592021/07/15 生活 《生醫股》國光布局動物疫苗新事業 瞄準兩岸與東協市場 16:332021/07/15 財經 農水署高雄管理處受理申請減租 農田水利事業作業基金不動產減租2成 10:572021/07/15 寶島 《集中市場》電金傳拱萬八新頁 外資連4敲進700億元 15:422021/07/15 財經 《櫃買市場》亞果生醫申請上興櫃 14:002021/07/15 財經 《生醫股》明基醫陳其宏：拓展醫療艦隊 強化防疫物資布局 11:442021/07/15 財經 台股收18034點創新高 台積電尾盤翻紅 貨櫃三雄漲停 13:402021/07/15 財經 《櫃買市場》櫃買中心放寬債券自營商居家辦公管控措施 08:372021/07/15 財經 《櫃買市場》應廣今起預收款券 管制撮合作業 08:372021/07/15 財經 財經熱門新聞 他拿留學基金押長榮慘賠求救 網安慰：凱基哥比你慌 - 財經 台積電法說會 9大重點一次看 - 財經 全球半導體設備支出 大噴發 - 財經要聞 - 工商時報 台灣經濟榮景只靠半導體 美媒曝：這產業慘況被掩蓋 - 財經 今年SPO最大案 元大證：陽明現增完成 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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