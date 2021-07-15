櫃買中心15日表示，亞果生醫（6748）在15日申請登錄興櫃股票，產業別是化學生技醫療業。

根據櫃買中心資料顯示，亞果生醫成立於2014年6月間，董事長兼總經理為謝達仁，主要經營業務是研發生產銷售牙、骨、眼科植入物，膠原蛋白衍生產品，再生醫學產品開發等，送件時資本額為3億5433萬元。

亞果生醫2020年業績，營收1803萬元，稅前及稅後虧損5001萬元，每股虧損1.65元。

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