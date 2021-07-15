農曆6月24日為關聖帝君的聖誕，而大溪普濟堂所主持的關聖帝君聖誕慶典以及繞境活動俗稱「大溪大拜拜」以往更是為大溪帶來上萬遊客，然大溪普濟堂13日宣布因疫情嚴峻大溪大拜拜決定取消，更指出「這是歷史首次」。

大溪普濟堂於每年農曆6月23、24日所主持的關聖帝君聖誕慶典以其遶境活動，又稱「大溪大拜拜」，2011年更被市府公告為文化資產列入保護，但今年因受疫情影響，大溪普濟堂13日宣布取消原預定於8月1、2日舉辦的大溪大拜拜，廟方強調，這是歷史首次取消活動，不少信眾對此亦感到相當惋惜。

大溪普濟堂指出，以往大溪大拜拜都會有30多個社頭近千人為關聖帝君祝壽，且往年都會吸引上萬遊客前往大溪，這次考量疫情雖趨緩但仍然嚴峻，為避免群聚風險，仍痛心取消祈福活動，普濟堂強調，雖取消祈福活動，但農曆6月23日仍會在符合規定下於內部為關聖帝君進行祝壽典禮。

除大溪大拜拜外，中元普渡與否亦成為焦點，普濟堂表示，仍開放信眾前往登記，但舉辦與否仍待後續防疫規定開放，但普濟堂也對普渡的取消提出質疑表示，中元普渡時長橫跨國曆7、8月，是要求解封前的普渡停辦？還是所有普渡都停辦？強調政令的宣達過於簡要，讓許多廟方不知所措。