弘光獵鷹電競隊以直落二成績，在英雄聯盟校際盃校際賽奪冠。（弘光科大提供／王文吉台中傳真）

弘光科技大學「弘光獵鷹」電競校隊參加2021 Predator League英雄聯盟校際盃校際賽奪冠，5位大一選手靠著疫情三級警戒期間加強團練培養的默契及戰力，在比賽過程中「見招拆招」，以直落二的成績擊敗職業隊強敵，這也是繼今年1月英雄聯盟校隊賽奪冠後，在校際盃又奪冠，成為全國唯一的二連霸學校。

多媒體遊戲發展與應用系主任黃建基表示，弘光獵鷹5位選手皆是大一學生，除了原本打中路的選手徐乃文，被HKA職業電競隊伍挖角，換上大一學生呂致遠，其他4位選手去年開始跟著學長打電競賽，跟著進度練習，不斷累積經驗與檢討，今年連續兩場比賽打敗強敵奪冠。

「受疫情影響，讓選手有更多時間練習。」教練邱亮融透露，全國三級警戒無法趴趴走，學生更積極主動練習，訓練層級已跟職業隊一樣。原本選手1天只能團練1場，在三級警戒期間1天團練最多到4場，甚至到了周末假日，學生也主動要求團練，希望把技術練到更純熟。

邱亮融說，1天4場練習賽，選手一定會花至少半小時回放看練習賽、做檢討，靠著團隊合作與臨場戰術變化，進入四強後，才能連續兩場直落二擊敗大同大學及黎明技術學院，「我們勝選不是靠運氣好，『弘光獵鷹』電競隊二連霸沒有死角，靠的是練習累積的實力。」

隊長張子華說，帶領隊員連續兩次奪冠「就是開心！」他強調，能夠打贏前電競職業選手，靠的是不斷練習以及事前準備功課。賽前隊員會研究對手的打法，深入了解敵人擅長的角色，比賽萬一遇到居於劣勢時，靠著隊員平時培養的默契，馬上改變戰術，扭轉局勢。

「全國三級警戒不能出門，剛好讓大家能加強練習！」張子華透露，排定好練習時間後，隊員一起上線練習，沒人亂趴趴走，也讓團練時間增加，時間久了，連他的父母也看得懂電競比賽規則與玩法，很支持他，決賽時更特別上網看他們比賽，替大家加油打氣。

首次加入「弘光獵鷹」參賽的呂致遠說，一開始打團練默契不足，經過近半年的磨合與頻繁練習，已經學會對彼此有信心，「相信隊友執行團隊戰術。」劉人豪則說，雖然比賽經驗沒有前電競職業選手多，但是大家勤奮練習，讓比賽減少瑕疵，拉近與對手之間的差距。