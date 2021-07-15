新北市從5月22日校正回歸首日確診384例，到14日新增確診數為2人，疫情大降溫，為感謝防疫人員長達2個月以來的辛苦與無私奉獻，也為所有台灣民眾加油打氣，新北市觀光旅遊局找來世界冠軍麵包師傅吳寶春、主播方念華與李文儀等名人錄製「愛一起，我們疫起挺過」影片，呼籲大家唯有繼續堅持，共同落實防疫，才能一起挺過疫情難關，逐日回歸正常的生活步調。

觀旅局表示，此次參與影片的名人，橫跨主播界、藝文界、餐飲界以及長跑運動界，主播界名人包括方念華、李文儀、拉娃‧谷倖、簡懿佳、呂佳宜等人，藝文界則有作家張曼娟、國際鋼琴家范姜毅、金獎設計師蕭青陽，以及餐飲界的世界冠軍麵包師傅吳寶春，還有長跑運動界的超馬三太子、超萌長跑甜心陳雅芬、跑遍台灣的日本天文學教授TOMO桑（後藤友嗣），以及長年贊助鐵道馬拉松的日籍西武鐵道公司代表也熱心響應。

方念華在影片中以「未見之事，才是希望；用信心築底，會帶來力量」的金句，傳達了在疫情艱困時，信心是度過難關的最大力量；享張曼娟則以「在這艱難的抗疫時刻，我們只能夠互相幫助、彼此支持」，告訴大家互相幫助與支持，才能成功抵擋疫情，民眾可在新北客旅臉書看到影片。