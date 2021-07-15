CRIF中華徵信所最新公布的「2021版台灣大型企業排名TOP5000」調查結果顯示，2020年台灣5000大企業營收總額年減1.7％，但稅後純益總額卻是創新高，年增20.03％；CRIF中華徵信所提醒，營收總額衰退但稅後純益大幅成長並不是一個常態現象，而是在特殊背景下的暫時性模式，唯有營收成長擴大全球市占率，從而提升獲利才是真正健康的5000大企業盈利模式。

CRIF中華徵信所表示，2020年5000大企業的稅後純益雖然成長，但是有83.42％的獲利則集中在營收前500大企業，大者恆大的趨勢仍然明顯，5000大企業必須要有帶動台灣全體產業供應鏈成長的功能，才能真正帶動台灣經濟與就業的成長。否則超大型企業若只是自肥，就無法使台灣整體經濟前進。

例如類似台積電(2330)這樣的「護國神山」固然是台灣產業中的重要資產，但是台積電能夠帶動多少台灣企業成為它的供應鏈？這將是更為重要的課題。而這其中政府的產業政策也將扮演重要的關鍵。而這個重要關鍵就是如何培養及保護台灣的本土人才，以及鬆綁及開放國際級人才來台的政策。

其次就是美國拜登總統上台後，對美中關係正式定調為戰略競爭對手，期待美中重新磨合的想法落空，因為拜登對中國大陸更重視的是「從法制化去規範與中國大陸的談判協商基礎」，同時對於全球太倚賴台灣半導體供應鏈，也已經決定要補助美國廠商進行研發及設廠，以規避台海兩岸的政治風險，這對於全球供應鏈投入更多新的變數，對5000大企業的長遠發展來說，具有潛在風險。

CRIF中華徵信所認為，對5000大企業來說仍需提防三個趨勢。

第一個趨勢是，小心通貨膨脹來得比預想更快。從英國在2021年5月通膨脹率就達到2.1％，快速超過英國央行2％的目標，就顯示全球主要經濟國家在原物料價格飛漲的情況下，在2022年下半年就會面臨通貨膨脹的失控的危機。美國聯準會在2021年6月中旬才宣佈2023年要升息，就已經引起美股的波動，則是另外一個警示。

第二個趨勢是，全球重要新興戰略產業供應鏈的移動。2019年中國大陸的華為5G技術的領先及投入6G的研發，讓美國心生疑慮；加上全球半導體晶圓代工都仰賴台積電的生產，也讓美國心生警愓。由美國發動的包含半導體高階製程及晶圓代工、以及電子產業供應鏈要重新在美國啟動，美、中兩大國家都在向台灣廠商招手前往設廠，何況日本及韓國也在響應赴美設廠，這對台灣整體電子產業已經構成威脅。

第三個趨勢是，全球代工基地的調整。前進南向、返台生產、撤出中國大陸，這三個模式都是現在進行式。但是越南作為第二生產基地已經快要飽和，印度十幾億人口深陷COVID-19疫情的泥沼。返台生產工業用水和用電的危機已經漸出現。撤出中國大陸不可能完全實現，而且當上市公司的認列大陸投資持續創新高時，更促使中小型新興上市櫃公司正在加速前往中國大陸設廠。因此調整全球代工基地就成為500大企業眼前最大的課題。