東奧復賽一周前，日本新冠病毒新確診數又大增，15日日股走弱。早盤結束時，日經指數收28,343.83點，跌264.66點或0.93%。東證暫收1,946.37點，跌16.79點或0.86%。

14日，東京新確診數達1,149例，創元月中旬以來最多。因此，許多民眾也擔心東奧時期，新冠病毒會大幅擴散。

三井住友DS資產管理認為，新染疫者人數仍在增加，加上東奧即將復賽，投資人出手變得小心謹慎。還有財報季也將開始，市場投資組合正在重整，這些利空因素讓日股走低。

旗下擁有平價品牌Uniqlo的迅銷，股價下跌1.3%，這家日本最大衣飾商，15日也會公布財報。

日經指數中，Nikon下跌5.4%最多。同時，下跌3%的日立從20年高點開始下修後，目前已連跌兩天。

東證指數內，因原油價格走弱而下跌2.3%的礦業類股跌幅最大。

在歐盟宣布更嚴格汽車排放標準後，汽車製造商跌1.1%，因2035年時，傳統汽油與柴油車，甚至連油電混合動力車都得停止銷售。

下跌2.7%的五十鈴汽車跌幅最大，其次是豐田旗下的卡車製造商日野汽車，下跌2.6%。同時，日產汽車下跌1.9%，豐田汽車也跌0.6%。