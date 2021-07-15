面對新美中關係的形勢，台灣要如何進行「超前部署」，以因應「兩岸產業共榮」形勢出現巨大改變？CRIF中華徵信所分析，長期以來台灣產業就是許多小型的「變形金剛」，但如今台灣要做的就是把這些小型變形金剛，打造既可以單打獨鬥的小型變形金剛(就是不同產業)，但組合在一起就成為具有巨大能力的「巨型變形金剛」，也就是將不同產業整合為新科技產業。

CRIF中華徵信所今年最新提出「台灣產業新藍圖」概念。所謂的「台灣產業新藍圖」，是在台灣現具有全球供應鏈產業優勢的產業中，找尋出這些產業的優勢要如何去結合，以便整合出全新的先進科技產業，台灣必須把超大型企業也形成一個全新的打群架團隊，抓緊未來10年的智慧製造的大趨勢，若要讓美、中繼續仰賴台灣產業在供應鏈的核心夥伴地位，台灣的研發就必須超前部署至少一個新世代。所以5000大企業必須要學習台積電(2330)、聯發科(2454)、鴻海(2317)投入更多研發費用的精神，佈局未來10年的智慧財產權。在最可能的科技領域中找到新的定位，使得台灣不只有一座台積電「護國神山」，而是創造一座產業的「護國神島」。

簡而言之，就是面對新美中關係的形勢，台灣必須講求「科技自主」，對台灣來說雖然沒有做全球科技霸主的能量。但是台灣一定要在全球最先進的科技供應鏈中維持一個全球零組件中心及零組件核中心的優勢，任美、中、日、歐、韓都無法甩鍋的供應鏈夥伴。

CRIF中華徵信所總經理郭曉薇表示，「台灣產業新藍圖」概念這個目標看起來很難，但是台灣有良好的零組件供應鏈基礎，只是看台灣有沒有決心有計畫的去做。她指出，全球經濟並非進入「後新冠病毒時代」，相反的台灣要關注「與病毒共存」是全球長期經濟發展的可能趨勢。台灣必須了解未來我們不是在面對一個新「金融海嘯」，可以用金融政策工具去化解；而是在面對一個全球「實體零接觸」對製造及貿易模式的崩解與新局，5000大企業作為台灣經濟領先指標，也必須去快速因應這個對台灣生存造成威脅的全球趨勢，並找到下一波成長契機。