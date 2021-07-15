演藝圈外遇新聞頻傳，近來鬧得沸沸揚揚莫過於福原愛，最後與江宏傑以離婚收場，就有網友在批踢踢PO文「誰外遇讓你最驚訝到下巴掉下來？」雖然列出對象非常多，但大部分人幾乎一面倒指向某知名人士，此答案讓多數人看了直呼：「根本傳奇人物」。

該網友在批踢踢「Gossiping板」PO文，舉出許多曾外遇過的名人，像是較著名的包括成龍、王建民、九把刀、阿基師，以及近來在街上與謝忻熱吻的阿翔，還有被前女友周揚青踢爆是「時間管理大師」的羅志祥，但提到「誰外遇讓你最驚訝到下巴掉下來？」網友幾乎一面倒指出是出版《五體不滿足》爆紅的日本作家乙武洋匡，認為他天生沒有四肢卻能劈腿多女，直呼：「根本是傳奇人物」。

日本勵志作家乙武洋匡，自幼有先天性四肢切斷症，需藉由輪椅代步，但並未因為身體缺陷放棄人生，在家人與老師幫助及自身努力下，考上日本一流大學早稻田大學，出版自傳《五體不滿足》更讓他一夕爆紅，接著與大學學妹結婚共組家庭，婚後育有兩男一女，沒想到準備參選日本參議員時，爆出婚外情重挫形象。

據悉，乙武洋匡早就背著老婆劈腿多名女性，甚至傳言外遇對象可能超過50個，不過他後來發表聲明，僅坦承與5名女子有過婚外情，但已經重創經營多年的良好形象，後來更與老婆宣布離婚，15年婚姻就此劃下句點。