微解封旅宿商機增加，深度旅遊電商平台KKday今(15)日宣布，自即日起至7/23，啟動抗「疫」倒數優惠，集結全台逾百間飯店推出外帶宅配餐點、飯店日租辦公、安心住及長住專案，更攜手台北士林萬麗酒店、台北喜來登大飯店以及新竹關西六福莊生態度假旅館推出「限時優惠方案」，迎接疫後旅遊餐食商機。

KKday抗「疫」倒數優惠活動號稱全台共有超過百間飯店共襄盛舉，集結本土以及國際連鎖飯店品牌，首波7/15～7/23主打「飯店日租辦公」方案，囊括北中南各地的星級飯店與商務飯店，並在政府與各企業防疫規範下，提供廣大白領族群在居家辦公、微解封期間，換個地方居家辦公，享受「真辦公、偽度假」的隨性自在。

同時，各大飯店「星級外帶餐點」也持續供應，國際品牌合作酒店包括大直萬豪、大直英迪格、台北新板希爾頓、寒舍艾美、六福萬怡，國內本土飯店則有台北老爺、新竹老爺、台南老爺、南港老爺行旅、西華、寒舍艾麗、歐華、amba意舍、慕舍、高雄圓山、礁溪長榮鳳凰、亞緻餐飲等，不管是「現做外帶自取美饌」、「節慶甜鹹伴手禮」或是「防疫自煮料理包」等各飯店招牌餐點，消費者都可以輕鬆在家選購、自主升等星級餐食。

KKday也精選三間飯店推出「限時優惠專案」，包括位於台北郊區、坐擁整片綠意山景的台北士林萬麗酒店，平日週一至週四入住招牌尊貴山景客房，每晚下殺2.3折、只要4694元，可享一泊一食及住好住滿－提前入住及隔日延遲退房禮遇；採自然生態與草食性動物為景觀設計的新竹關西六福莊生態度假旅館，推出可望向動物生態園區、甚至可與動物們近距離互動的招牌剛果、肯亞客房住宿，專案含隔日早餐三客以及六福村兩日無限制進出手環3位，平日入住只要7888元起、約5.1折優惠；位於市中心的台北喜來登大飯店則祭出豪華、舒適客房單房住宿一晚、另享早進晚退禮遇，每房晚3100元起、約2.6折起。