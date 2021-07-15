搶攻中秋月餅商機，寒舍集團推出新口味與新包裝，集結旗下台北喜來登大飯店、台北寒舍艾美酒店、寒舍艾麗酒店及礁溪寒沐酒店，共同獻上三款中秋月餅禮盒，「吟秋賞」廣式月餅禮盒六入1380元、「詠桂集」珍藏月餅禮盒九入1180元，與「頌月曲」蛋黃酥禮盒八入900元，7月22日起開始預購，8月31日前預付享85折早鳥優惠。

台北喜來登大飯店點心房主廚莊光敬，承襲寒舍傳統手藝揉合創新靈感，純手工匠心細作出多款佳節獻禮。「吟秋賞」廣式月餅禮盒，延續經典人氣「XO蛋黃」、「棗泥核桃」、「蓮蓉蛋黃」，及首次推出的「鹽花鳳梨」、「蜜柚香蘋」、「金沙映粵」三款風味，。「詠桂集」珍藏月餅禮盒，集結大小廣式「蓮蓉蛋黃」、「棗泥核桃」、「鹽花鳳梨」、「金沙映粵」及「蓮香豆蓉」，玲瓏造型一口月餅一杯茶，香而不膩。年年熱銷的「頌月曲」蛋黃酥禮盒，精選「XO蛋黃」、「蓮蓉蛋黃」、「棗泥核桃」及「烏豆沙」，層層疊疊的酥皮堆疊出送禮的濃情蜜意。

寒舍集團今年更打造全新精裝禮盒，從陶磚石窗花發想，以莫蘭迪藍、紅、綠色三色系深淺拼接，整體更顯漾麗活潑，為中秋佳節添增賞玩怡情興致。

寒舍集團廣式月餅外型精細飽滿，色澤金黃鮮亮，從細心選料、手工揉製、精確掌控火侯到造就完美之作，每一步驟皆不馬虎，餅皮遵循古法以轉化糖漿、花生油與龍眼花蜜純手工製成漿皮，填入各式內餡後入模烘烤，費時數日讓靜置回油後的月餅更為油潤，與內餡緊密融合，只為送禮時給賓客獻上最好的祝福。

首推新意十足的「吟秋賞」廣式月餅禮盒六入1380元，外盒使用冷靜沉穩的暖灰藍，別於歷年多以經典口味為主，首次推出三款全新口味，「鹽花鳳梨」嚴選台灣在地金鑽鳳梨揉合鹽之花，可品嚐到鳳梨果肉纖維，微鹹更中和掉內餡甜膩感。「蜜柚香蘋」則選用台南白柚摻入的脆蜜蘋果，入口豐饒果香四溢，清新滋味適合闔家共同玩味。「金沙映粵」金黃外皮搭配鹹甜澄黃內餡，乳香濃郁，再現港式雋永經典。

傳統口味「XO蛋黃」特選上等干貝、金華火腿、開陽等海陸珍饈，內裹微甜的白豆沙餡，一嚐鹹甜的粵式風味。「棗泥核桃」以溫補黑棗去籽手工熬煮成泥，富有口感的核桃，映襯傳統懷念的滋味。「蓮蓉蛋黃」御用珍品湘蓮，巧妙相融濕潤的飽滿蛋黃，入口綿軟細緻，鹹香清雅甜而不膩。

「詠桂集」珍藏月餅禮盒九入1180元，含一大與八小廣式月餅，喜氣別緻的豆沙粉色外盒，傳承去年大小雙款廣式月餅的設計，造型玲瓏易入口，讓人一口月餅、一口茶，口味多樣包含果香輕雅的「鹽花鳳梨」、港式經典的「金沙映粵」、甘甜宜人的「蓮香豆蓉」三款新口味，與歷久不衰鹹甜交錯的「蓮蓉蛋黃」、層次厚潤的「棗泥核桃」兩款傳統口味，在月滿佳節與親友家人相伴，豐饒味蕾度過月圓人圓的溫馨團聚時刻。

寒舍集團多年人氣排名首位的「頌月曲」蛋黃酥禮盒八入900元，今年以年輕感十足的萊姆綠包裝呈現，主廚以費時工序挑選優質鹹蛋黃，熟稔工法特製外層輕薄酥鬆、內鑲宛如金黃明月的醇香蛋黃，四款經典風味包含「XO蛋黃」綿密微甜的蓮蓉內餡，巧妙拌入手工熬製的辰園XO醬，海味綻放。「蓮蓉蛋黃」以「中國第一蓮子」美譽的湘蓮，精心蒸炊搗磨，點綴頂級蛋黃，鹹甜適宜令人回味無窮。「棗泥核桃」甘甜宜人紅豆沙與濃郁滑順棗泥完美組合，加入富有口感酥脆核桃，多層次風味迴蕩於喉間。「烏豆沙」選用珍品湘蓮，搭配細緻綿密的烏豆沙，交織出秋日的美好相遇。