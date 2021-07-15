港星袁詠儀（靚靚）不只是香港金像獎影后，天生麗質的她選美出身，袁詠儀在1990年以19歲妙齡獲得香港小姐冠軍與最上鏡小姐獎，袁詠儀的高顏值常被讚是盛世美顏，儘管她現年已49歲，袁詠儀依舊保養有術，她日前就被直擊頂著素顏現身麵館，袁詠儀的五官俏麗、皮膚白皙，高顏值更是讓網友看傻。

袁詠儀昨（14日）被大陸網友曬出現身麵館的合照，大讚袁詠儀：「我天！她本人眼睛又大，皮膚又好，身材也好棒！」只見袁詠儀臉上脂粉未施，她放下一頭長髮、身穿黑色T恤入鏡，袁詠儀對著鏡頭露出淡淡微笑，49歲袁詠儀五官俏麗、超氣質，素顏依舊肌膚光滑、有白裡透紅的好氣色，稱袁詠儀是不老女神一點都不為過，而袁詠儀不只有亮麗外型，該網友也大讚，袁詠儀很親民、友善「走的時候還和我們打招呼說再見」，網友紛紛直呼巨星暖舉讓人感動。

49歲袁詠儀保養有術，素顏依舊擁高顏值和好氣色。（圖／取材自新浪娛樂）

其實野生袁詠儀被直擊已非第一次，她日前則被網曬出與丈夫張智霖現身火鍋店用餐，夫妻倆私底下穿搭都相當輕鬆、低調，整體休閒又不失星味，偶爾還有情侶裝的搭配，夫妻情深羨煞眾人，而袁詠儀、張智霖也大方接受合照，日前則有店員網友透露，袁詠儀對她說鼓勵的話，讓她很感動，最後並直呼：「兩位大俠女俠江湖再會」，女神私下親民舉動也狂圈粉，獲得網一片好評。