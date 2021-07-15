藍4縣市要買BNT被拒絕 行政院重申：沒有必要

國民黨主席江啟臣日前表示，國民黨聯合4個執政縣市，申請購買500萬劑的BNT疫苗，期望政府比照永齡、台積電前例辦理。民進黨立法院黨團今表示，台中市長盧秀燕、新北市長侯友宜，都沒有加入團購名單，台東縣副縣長也選擇跳船，不願意加入國民黨主席選舉的派系分力，國民黨只是將黨主席選舉的內部矛盾外部化。

民進黨發言人謝佩芬今表示，江啟臣別為了主席選舉，把疫苗採購當自己的鬥爭工具。若真的在乎提高台灣疫苗覆蓋率，達成全體免疫，就趕快催促這四個縣市以最快速度將配發的疫苗施打完畢，不要再扯疫苗後腿。

民進黨團15日上午召開「主席選舉綁疫苗，藍營縣市紛跳船」線上記者會；民進黨團書記長羅致政指出，國民黨一直在操作一個議題，可是在國際上沒有任何一個國家的政府，會授權給地方政府買疫苗，即便像美國是一個聯邦制的國家，所有的疫苗採買、分配也都是中央政府在處理。

羅致政說，台積電、鴻海模式很重要的關鍵是，買到疫苗後捐給中央政府統一分配，因為涉及到全國的防疫策略、人民接種疫苗的公平性，不是有錢、有能力的正縣市就可以優先施打，這是對人民的基本尊重，國民黨透過少部分縣市政府買疫苗，這個假議題沒有碰觸到最核心的部分。

羅致政批評，國民黨如果認為買到的疫苗可以自己使用，而不是捐給中央政府統一分配，「不得不說全世界不會有這麼荒唐離譜的事情」。

劉世芳表示，國民黨內選舉跟疫苗綁在一起不是好現象，更何況這是一個假議題，而現在這些縣市紛紛跳船，也顯現疫苗議題跟國民黨內選舉已經不能掛勾。