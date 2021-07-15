「雞排妹」鄭家純昨(14日)被週刊報導與保時捷男曖昧，還指出保時捷男前女友A女曾聽聞，在鄭家純年初捲入翁立友風波時，有朋友打給保時捷男談論此事，令人好奇雞排妹前宿敵翁立友近況。今媒體則報導，因疫情影響，翁立友暫時沒有活動邀約上門，本來計畫下半年開演唱會，也因疫情卡關。

鄭家純今年初自曝在尾牙上遇到性騷擾，後來對方身分曝光，竟是台語金曲歌手翁立友，2月翁立友透過公司宣布將開澄清記者會，鄭家純前一晚便預告會到現場，沒想到抵達後，翁立友遲遲未現身，讓公司一度宣布記者會取消，隨後鄭家純離席，翁立友才現身強調絕無此事，「我想哭，我連哭的空間都沒有。這件事情發生，我的母親擔心到每天每天都在哭，這讓我非常的不捨」。

翁立友近來都在家裡陪家人。（圖／中時資料照片）

記者會上，翁立友表示：「如果有任何人，請他們提出告訴，讓司法、讓法院來證明我的清白，這樣才比較公平一點」，喊話希望鄭家純提告。而鄭家純發聲明，回應不打算提告，「鄭小姐要的是一個道歉、一個示範，而不是更多社會資源的耗費，我們將不會對翁立友先生提出性騷擾告訴」，只希望藉此能改善「貶低性秀場文化」、「毫無根據的社交觸摸」等問題。

翁立友今年初開記者會，雞排妹曾到場。（圖／中時資料照片）

而在記者會後，翁立友今年3月又現身，重申：「沒發生的事，就是絕對沒有，她這樣，我實在是吞不下，教壞小朋友」。據《自由時報》報導，消失一陣子的翁立友最近深居簡出，大部分時間都在家陪媽媽防疫，也很享受難得跟家人生活的機會，原先他計畫下半年重出江湖開唱，雖申請好場地，但因疫情恐將延期到明年舉行。

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