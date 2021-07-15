衛福部為鼓勵第一線防疫人員，公布要點規定醫檢師做公費檢驗有1千元獎金，時力立委陳椒華、邱顯智、王婉諭今日召開線上記者會表示，不少醫檢師反映，事實上根本沒拿到獎金，政府不但規定簡陋，且沒有配套，還沒有查核，將要求衛福部負責到底，追查錢到哪裡去。

邱顯智指出，衛福部公布《執行嚴重特殊傳染性肺炎醫療照護及防治發給補助津貼及獎勵要點》，讓醫檢師每做一件公費檢驗，就有1千元獎金，但根據醫檢師團體的調查，這筆錢有部分被醫院分配給「非醫檢師」人員，或是被醫院用購買器材等名目苛扣，很多醫檢師根本沒拿到。

王婉諭說，醫院在這些獎勵與津貼的發給上，資訊也不透明，許多醫事人員坦言，院方把薪水和這些相關津貼併在同一個項目中發放，導致醫事人員根本無法分辨自己有無領到津貼。

陳椒華另表示，有關補助防疫工作人員因公染疫而訂定的《執行第5類傳染病防治工作致傷病或死亡補助辦法 》，要成功申請也困難重重。

陳椒華指出，據台北市醫師職業工會回應，自五月疫情爆發以來，國內至少有27家醫療院所傳出醫護人員確診，許多第一線醫護擔心，若醫院認定為院外染疫，醫護將無法領到相關補助。

時力黨團呼籲，勞動部及衛福部，應參照許多國家有利醫護人員之認定原則，擬定相關指引，盡可能從優、從寬、從速，加速認定及補償作業，帶頭做醫護人員最強大的後盾。