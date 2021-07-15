BNT談妥前「高層一要求」讓台積電、鴻海炸鍋？ 行政院：國家尊嚴跟地位要顧到

民眾黨立委高虹安爆料，台積電、鴻海永齡基金會法務代表洽談採購BNT合約時，使用「Taiwan R.O.C」的字眼，行政院發言人羅秉成認為有「台灣地區」的字眼出現在合約中「這樣不行」，瞬間讓兩大企業炸鍋，批評執政黨政治考量。對此，羅秉成今表示，最重要的是疫苗要到貨，國家尊嚴和地位政府也一定要嚴肅面對，最後都守住了，未來還有很多工作要進行，不要受到影響。

羅秉成指出，疫苗捐贈專案工作平台努力達成目標，過程中兩捐贈單位跟政府達成高度共識，按照合法程序取得安全有效的疫苗，疫苗要買到，國家利益尊嚴也要顧到，團隊合作也做到。

對於外界傳聞，羅秉成說，這場仗已經達到目標，下階段還有很多工作要展開，希望專注不受影響，畢竟此事不容易，需要公私合作協力，如今成果跟國人分享，相關紛擾沒必要。

羅秉成強調，疫苗要買到，國家利益跟尊嚴也要顧到，這是政府立場要嚴肅面對，過程中兩捐贈單位與政府立場一致，沒有不同看法，相關契約條文一定要用國家正式官方名稱，最後做到了，也守住了。