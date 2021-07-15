新冠肺炎疫情重創經濟，民生受到巨大影響，照護弱勢族群的社福團體也成「受災戶」。安養清寒植物人的創世基金會所有活動停止，義賣、捐款遭受嚴重衝擊，許多捐助人來電暫停定期定額捐款，也不少店家因疫情歇業，撤除放置店內的愛心發票箱。創世基金會自5月起專案捐款驟降，較去年同期減少一半，對服務經費仰賴社會大眾小額捐款的創世而言，影響甚鉅，植物人服務恐無以為繼，疾呼各界伸出援手。

創世基金會表示，社會愛心活動按下暫停鍵，但在安養院內，植物人的照護反而更加嚴謹，增加量測體溫的次數，疫苗施打後，更隨時監測每位院民的身體狀況，所幸院民皆無嚴重反應不良的狀況。但護理人員不敢鬆懈，生活自律做好防護，更枕戈待旦，做好隨時夜宿安養院的準備。

創世基金會指出，植物人龐大的照護費用壓垮一個家。疫情嚴峻，植物人的照護不能停，也請社會大眾伸出援手，「救一個植物人，等於救一個家庭」一人一臂之力，成為植物人家庭的「撐舟勇士」，「疫」起渡過難關。每月定期定額300，每天10元助植物人1片尿布。劃撥帳號19139064，愛心專線：（02）8966-4306分機9尿布小組。