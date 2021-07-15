快艇昨天宣布里歐納德動了右膝手術，可能得休養6個月至1年，這項消息一出引發外界震動，有專家認為里歐納德有可能選擇跳出合約，循著杜蘭特模式轉換東家。

專家提到，杜蘭特同樣是2019年幫助勇士打進總冠軍賽後受傷，球季結束後與球團理念不合，進而決定跳出合約，與籃網簽下鼎及合約，2019-20賽季報銷，去年傷癒歸隊打出超級巨星身價。

里歐納德的情形與杜蘭特非常類似，本季率領快艇闖進季後賽，首輪4比3淘汰獨行俠，次輪與爵士交手，第四戰雖攻下31分，幫助快艇擊敗爵士逼平戰線，可惜卻在該役右膝受傷，進而報銷，快艇也在西區決賽2比4遭到太陽淘汰。

里歐納德認為快艇隊醫評估錯誤，導致他的右膝前十字韌帶無法及時治療，因而與快艇關係出現裂痕。

專家認為有了杜蘭特的前車之鑒，里歐納德可能循著布蘭特模式在球季結束後跳出快艇的合約，直接和其他球隊談新合約，加上他的年資已超過10年，他能追尋更加頂級的合約。