今年一月，中天綜合台申請營運計劃變更，希望增加三節新聞以及一個政論節目，結果昨天NCC將計劃駁回；對此，台北市議員羅智強指出，這等於第二次將中天關台，更表示現在民進黨的東廠依舊存在，繼續抹殺著中天的新聞自由。

羅智強今日在臉書中表示，NCC昨日將中天綜合台的計畫駁回，並且使用了個很好笑的理由：「不符合營運計劃要求」，以及「難防範大股東介入新聞製播」。

但羅智強指出，NCC去年審理綜合台換照所提的4大附款，是希望中天綜合台投資本土綜藝節目及戲劇；只要中天依照附款，提升本國節目的製播經費和比例，剩下的節目內容，為什麼中天綜合台不能自行運用？其他公司的非新聞頻道也播新聞，為什麼中天綜合台卻被打槍？

「難防範大股東介入新聞製播」這個理由就更扯了！羅智強表示，現在的NCC管不到網路新聞，照NCC的邏輯，大股東早就影響新聞製播，開始在網路上製作對股東們有利的新聞內容，但事實上卻相反，中天新聞在網路上的監督能量更勝以往，連柯文哲都拍影片聲援。

羅智強直言，如果股東介入中天新聞，NCC就該負責任的舉證，而非臆測抹黑，更不該據此做為打壓新聞自由的理由；NCC何不就直接承認自己是東廠，第二次殺中天吧！