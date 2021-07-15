警方合力將行兇的吳男制伏後，依法移送台中地檢署偵辦。（民眾提供）

5月預告「要殺人」被依恐嚇公眾危安罪移送 昨竟持牛排刀刺死同事

36歲的吳男，今年5月曾在網路上散播「我開始殺第一個人，你們就死定了」等不實訊息，遭警方依法移送法辦。未料，14日深夜酒後與同事起口角，竟持牛排刀刺傷同為派遣工52歲的賴姓男子；警方出動20多位快打部隊，吳持雨傘、凶器與長棍衝出，雙方追逐約100多公尺將吳壓制在地，全案依殺人罪嫌移送偵辦。

警方指出，36歲的吳男於今年5月間，曾在網路上散播「你們在搞小搞屁什麼狗屁冠狀病毒…我開始殺第一個人，你們就死定了」等不實恐嚇訊息，遭到警方逮捕依恐嚇公眾危害罪嫌移送法辦。

警方調查，吳男在台中市西屯區一家派遣公司擔任派遣工，14日晚11時許，疑與同為派遣工52歲賴男酒後起口角，竟持牛排刀刺傷賴男；賴男在15日凌晨須再上班，因未到班同事才知道發生鬥毆事情，賴男由救護車送往中國醫藥學院救治，仍宣告不治。

吳男行凶後持凶器躲回房內，警方獲報出動20多人快打部隊，吳男竟還持拿水果刀與警方對峙，警方持盾牌、警棍進行圍捕，並噴灑辣椒水控制吳嫌行動；吳嫌持雨傘及刀子衝出企圖逃脫，雙方追逐約100多公尺，遭到警方合力將其壓制，吳男還不停大聲吼叫喊「救命啊」。

警方表示，吳男被帶回派出所時情緒十分激動，面對警方詢問答非所問，還稱「我被人下符咒」，看完行兇影片後，吳坦承是他所為；卻又改口說要等法扶律師到場才要說話，面對警方的詢問又改口說，「我要睡覺」，態度十分囂張，針對兩人爭吵行兇原因將待進一步調查釐清。