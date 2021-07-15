【旅遊經 洪書瑱報導】漁業文化因各地均有不同特色，以新北市為例，新北市即有28個漁港，其中北海岸金山地區最著名的漁業文化──百年歷史的「蹦火仔」，因歷史的傳承、先人的智慧，需要靠著全體船員的同心協力，才能有好收穫，因為作業範圍小、作業時間較短暫，只有在每年5月到9月之間的夜間才會作業，是種「環境友善漁法」，而這種珍貴的漁法，於2015年登錄為新北市民俗及有關文物類之文化資產，據了解目前全世界僅存3艘蹦火仔漁船就在金山磺港。

簡士凱進行蹦火漁業講解(圖：新北市漁業及漁港事業管理處提供)

直到今日，青年「火長」漁民簡士凱仍堅持在漁季出海作業，並持續與市府及交通部北觀處合作蹦火季活動，進行蹦火漁法展演，致力保留這個家鄉的漁業文化。

蹦火船作業(圖：新北市漁業及漁港事業管理處提供)

蹦火仔漁業早期是由4到5人搭乘竹筏或木造船，持火把誘捕魚群，在夜間利用光源進行漁獲作業，演變成如今一艘船上以7到8人為一組，利用磺石加水所產生的氣體「乙炔」經點燃「蹦」聲成為火炬，讓青鱗魚受光吸引紛紛跳出水面之際，再以叉手網進行撈捕，故得名為「蹦火仔」。

蹦火船的靈魂人物「火長」，一般由經驗老道的資深船員擔任。近年來因環境影響漁獲量降低，加上漁村人口外移及人口老化，從事漁業勞動力也逐年下降，目前「蹦火仔」捕魚技術的漁船僅存3艘，已被登錄為世界文化資產，因此，如何保留傳統文化技藝，已是簡士凱給自己的重要使命。現為富吉268號蹦火漁船的「火長」青年漁民簡士凱，繼承家業後持續堅持漁季時出海作業，並自2020年起在漁季結束後，與金山漁會一同進行校園巡迴課程，在北海岸地區的小學透過經驗分享課程與學生們分享蹦火漁業作業方式，加深在地學子對蹦火漁業文化的認識，藉由自己青年返鄉的經驗，吸引更多青年人力投入這個行業。

蹦火船漁獲青鱗魚(圖：新北市漁業及漁港事業管理處提供)

漁民簡士凱更召集志同道合的漁民朋友成立合作社，除販售當地時令漁貨及研發青鱗魚加工品，串連在地商店及餐廳，營造在地特色漁產品，並轉型觀光休閒漁業，配合市府及交通部北觀處蹦火季活動，進行蹦火漁法展演推廣蹦火漁業文化，吸引人潮及增加磺港地區觀光機能，並也持續培訓新一代船員，讓「磺港漁火」漁業文化有機會傳承下去。