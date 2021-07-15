距離7月23日東京奧運開幕僅剩8天，行政院長蘇貞昌今日表示，本次東奧已特別指派廣受日本媒體矚目與喜愛的行政院政委唐鳳，代表我國政府出席開幕式，請唐鳳轉達來自台灣的祝福及對日本政府捐贈疫苗的感謝之意，藉此機會強化兩國情誼。

蘇貞昌指出，蔡總統上任以來，體育預算逐年增加，從原本只有90億，大幅成長近4成，達到134億， 在2019年，已核定第3期「國家運動園區整體興設與人才培育計畫」，投入63億元，持續為選手打造更優質的軟硬體培訓設施與場地。

蘇貞昌說，本次東奧「黃金計畫」，已自2018年起，每年編列3億元，從教練到防護員、物理治療師等，以科學化的訓練方式，提供選手客製化專案服務，這所有的改變，就是希望能夠爭取到更好的成績。

蘇貞昌表示，已請外交部、教育部，包括外館比較熟稔在地，給予選手最好的聯繫與照顧，讓他們能得到最好的成績，回報國人的期待與支持。

蘇貞昌說，7月19日代表團從松山機場出發，自己也會親自到機場送行，獻上祝福，希望國人同胞一起為臺灣選手加油喝采，祝福代表隊再創佳績。

外傳日本朝日新聞相當稱讚台灣「二度成功控制疫情」，並認為台灣善用IT技術(簡訊實聯制)，開發預約疫苗接種平台等等，使得唐鳳揚名日本，還有日本網友期待唐鳳協助日本，行政院發言人羅秉成表示，唐鳳在他能力所及，若需要他的協助，相信他會努力達成。