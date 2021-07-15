雖然在全世界第一位上太空的億萬富翁競賽中，貝佐斯落後了對手英國富豪布蘭森（Richard Branson），但這位名列全球首富的亞馬遜創始人準備在下周開創歷史新頁，將進行全世界第一次無人駕駛、且機上人員全為一般人的次軌道太空飛行（suborbital flight）任務。

亞馬遜前執行長貝佐斯下周二將搭乘其藍色起源公司（Blue Origin）的New Shepard大空船，在地球和太空交界處飛行11分鐘，包含他在內，機上人員共有4人。

貝佐斯的胞弟亦即私募股權公司高管Mark Bezos、已年逾80的女性飛行員Wally Funk，以及另一位砸了2800萬美元取得機位但目前身份不明的人士，將參與這趟太空旅程。

New Shepard是一個高60英尺（約18.3米高）完全自動化、無法從內部駕駛的膠囊型火箭。三名知情人士透露，機組人員將只有一般人，不會有藍色起源的專業員工或太空人加入。

藍色起源旗下的太空人包括美國航太總署太空梭飛行老手Nicholas Patrick。

Teal Group太空產業分析師Marco Caceres表示，以前從未曾有過機組員全為一般人、完全自動化的次軌道或軌道飛行。

貝佐斯上個月在討論這次飛行任務的影片中表示：「從太空看地球，它會改變你，改變你與這個星球、人類的關係」。