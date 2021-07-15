LED廠鼎元(2426)配發現金股息0.75元，今日除息。開盤參考價26.65元，盤中漲0.75元至27.4元，強勢填息。鼎元第二季續旺，營收再季增約9.45%，上半年營收年增40.29%達15.9億元。下半年旺季需求續強，可望持續推升業績成長。

鼎元第二季淡季仍旺，營收約8.31億元，季增9.45%。展望下半年，隨著旺季需求提升，公司光耦合器和感測元件目前接單仍滿載、部分產品價格也順利調漲，整體訂單能見度看到第四季。下半年6吋新廠加入，也可望挹注業績。

鼎元主力產品包括有感測元件與發光元件二大部分，目前營收占比各約五成，近幾年擴產以感測元件為主。由於感測元件毛利率較佳，隨著需求成長，感測元件的營收占比持續拉升，有助於獲利提升。

鼎元位於竹南的6吋新廠近期正式量產，下半年可望開始貢獻營收，目標第四季單月出貨達千萬元以上。

公司日前舉行股東常會，進行董監改選，富采拿下3席董事，並且由亮點投資代表人、富采董事長李秉傑當選董事長。富采投控及旗下投資公司，已取得鼎元將近10%持股，未來富采投控及旗下投資公司，還將持續增持鼎元股票。

另外，鼎元日前公告，處分新竹市中華路六段620號之土地及其地上建築物予群聯電子，預計處分利益約3.8億元，對每股獲利貢獻約為1.26元。若於第二季認列入帳，將使第二季獲利更為亮麗。

受惠LED產業景氣轉好，鼎元第一季營運轉好，第一季合併營收7.59億元，季增17.49%，年增54.2%；毛利率18.97%，季增2.07個百分點，年增5.87個百分點；營益率7.22%，季增4.84個百分點，較去年同期轉正；稅後純益7495萬元，季增76%，較去年同期轉盈，每股純益0.25元。