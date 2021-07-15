進入傳統旺季，連接器廠正崴(2392)下半年營運可望延續往年趨勢大躍進，正崴董事長郭台強樂觀看待下半年營運，正崴預期，今年上下半年營收比為4:6，全年業績會比去年好，法人預估，正崴下半年營收可望較上半年成長50%。

儘管上半年為淡季，且電子產業鏈有IC缺料及原物料價格飆漲干擾，正崴上半年營運在逆風中維持年成長，第1季稅後盈餘為2542萬元，年成長22.15%，單季每股盈餘為0.05元，累計前6月合併營收373.07億元，年成長2.18%。

由於正崴於第2季調整產品價格，正崴預估，第2季獲利可望優於去年同期。

隨著傳統旺季來臨，正崴表示，消費性產品、電競、遊戲機相關產品需求不錯，且蘋果新機即將上市，下半年業績可望延續往年趨勢較上半年大幅成長，上下半年營收比約4:6，全年業績會比去年好。

正崴今天舉行股東會，會中通過109年財報，109年合併營收為895.52億元，稅後盈餘為19.67億元，每股盈餘為4.06元，股東會亦決議每股配息2.5元。