針對大陸人行從7月15日啟動今年首度降準，全面下調存款準備金率0.5個百分點，投放約1兆元（人民幣，下同）資金入市。東吳證券首席經濟學家任澤平表示，這次降準對經濟是利多，但改變的是經濟的斜率、不改變方向，今年下半年包括明年上半年，經濟將會逐季下滑。他也認為未來半年、一年的貨幣寬鬆窗口已經打開，就未來的股市、債市、資本市場而言不至於悲觀、甚至是樂觀。

針對本次降準，人行貨幣政策司司長孫國峰稍早在大陸國新辦舉行的上半年金融統計資料情況新聞發佈會上表示，本次全面降准降低金融機構的資金成本每年約130億元，通過金融機構傳導可促進降低社會綜合融資成本。

就此次降準產生的影響，《證券日報》引述蘇寧金融研究院宏觀經濟研究中心副主任陶金表示，從銀行體系流動性看，此次降準釋放長期資金，補充流動性，同時加強資金和信貸引導讓資金流入實體經濟薄弱部門，有助於經濟復甦的企穩。