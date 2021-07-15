國民黨主席江啟臣今（15）日上午出席雙和醫院捐助物資活動，江啟臣說，疫苗不夠，受夠了打殘劑的無奈，受夠了三級警戒的困擾，也受到疫情帶來的風險和恐懼，但疫苗顯然就不夠，國民黨和4縣市首長聯合申請採購疫苗，希望可以超前部署，對於CDC的邏輯不太懂，且腦袋怪怪的。

江啟臣表示，CDC應該是要指揮作戰，要預置兵力、超前部署，防疫視同作戰，每一年再貴的武器都再買了？疫苗為何不買給人民？試問，政府給民眾什麼樣的防疫武器？最起碼要給予抵抗力、防疫力。

此外，若軍人、部隊疫苗都要擔心，買武器要幹嘛？江啟臣說，去年臨時購買400顆魚叉飛彈花500、600億，愛國者三型整套計畫1800億，買剩200億一樣再買，疫苗為什麼不能超前部署、超額部署，「武器大舉採購、疫苗等人送」。

江啟臣表示，地方縣市政府、在野黨不是執政黨的敵人，已經付出慘痛代價還不夠嗎？超過700位國人失去生命，就是因為沒有做好超強部屬，可以卡國民黨，不要卡救命的疫苗。