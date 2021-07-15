美國政府14日宣布，將自7月最後一周開始撤離在過去20年阿富汗戰爭中，幫助過美軍的阿富汗翻譯等無名英雄。

隨著美軍撤離，美國政府昨（14）日宣布，將自7月最後一周開始撤離在過去20年阿富汗戰爭中，幫助過美軍的阿富汗翻譯等無名英雄。

綜合美聯社、英國廣播公司（BBC）報導，美軍將在911期限之前完成從阿富汗撤軍，美國政府昨日宣布，將在7月最後一周開始，對許多等候「特殊移民簽證」（Special Immigrant Visas）發放的人推動「盟友避難行動」（Operation Allies Refuge），透過專機疏散曾幫助過美軍的翻譯。

白宮發言人莎琪（Jen Psaki）表示，華府進行疏散是因為這些人是「勇士」，「我們希望確保表彰、重視他們過去這些年來扮演的角色。」

莎琪以安全考量為由，拒絕透露將有多少阿富汗人將在第一波疏散名單中，也未透露他們將被送往哪裡。

路透社引述消息人士透露，第一波撤離行動將包含2500人，在簽證申請進行審理期間，他們可能被安置在美國或第3國的軍事設施。

「特殊移民簽證」計畫發放對象為自2001年起的阿富汗戰爭期間，曾與美國政府、美軍共事的盟友，粗估約有1.8萬名曾為美軍擔任翻譯、駕駛及其他職位的阿富汗人已經提出申請，正在等待簽證發放。

根據美國國務院數據，美駐阿富汗大使館3、4、5月分別發放299、356、619張特殊移民簽證，美國總統拜登上周表示，自他上任以來，美國政府已經批准2500張特殊移民簽證。

美國之音引述消息人士指出，撤離行動可能擴大涵蓋申請者的家人，最終可能達數萬人。

匿名美國官員透露，美國政府考慮使用國務院商務包機的方式疏散阿富汗人，不過如果國務院請求出動軍機，國防部也會提供協助，五角大廈昨日表示，尚未收到國務院的相關請求。

路德會移民和難民服務（Lutheran Immigration and Refugee Service）執行長薇妮雅拉傑（Krish O’Mara Vignarajah）表示，拜登的疏散計畫有許多不清楚的地方，包括如何協助首都喀布爾以外的人撤離、有多少人有資格撤離、他們要疏散到哪裡，她對於阿富汗人撤離到第3國可能面臨的人權問題感到擔憂。目前塔利班持續攻城掠地，佔領了許多偏遠地區。