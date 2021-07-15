對人誠懇、保持善良，是做人的基本準則，加上善有善報，自然會吸引好運上門，讓人生過得一路順遂。搜狐網命理專欄點名，生肖屬牛、馬、羊、虎的人做人真誠熱心，靠著大方率直的個性廣結善緣，因此人緣總是很好。

▍1.生肖牛

生肖屬牛的人個性堅韌，任何困難都打不倒他，是12生肖中最能吃苦耐勞的人，他們待人大方真誠，從不耍心機，做人做事都很實在，不會投機取巧，令人非常信任。而且屬牛的人還擁有一副熱心腸，不論是朋友或同事遇到困難，不用對方開口，他們就會主動幫助，在廣結善緣之下，必定會成為有福之人。

▍2.生肖馬

生肖屬馬的人天性樂觀積極，對人熱情如火，跟朋友們相處的時候也很有正義感，樂意去幫助身邊的人，容易贏得大家的信任。雖然屬馬的人做事情有點急躁，容易衝動，但他們不怕困難或失敗，即使做錯也樂於及時改正，合群的個性相當討喜，總能遇到貴人相助，一輩子都會活得很順遂。

▍3.生肖羊

生肖屬羊的人是12生肖當中脾氣最好的人，從來不會算計別人，只會踏實做事、認真生活，不論在工作或生活中，屬羊的人都很誠懇且重感情，骨子裡十分溫柔，在乎朋友情義，常常拔刀相助對他人好，所以走到哪都能交到朋友，常常能得到大家的鼓勵與幫助，一生幸福沒煩惱。

▍4.生肖虎

生肖屬虎的人很有個性，做人大氣、情商高，不懼困難與挑戰，很有自己的人生目標與追求，能夠透過不斷努力奮鬥，在事業上取得不俗的成績，同時，屬虎的人財運也很旺，因此他們對朋友很大方，會盡全力去幫助每個人，好人緣能替他們帶來好運。