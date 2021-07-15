消防弟兄列隊送陳志帆最後一程。（吳敏菁攝）

消防弟兄列隊送陳志帆最後一程。（吳敏菁攝）

消防弟兄列隊送陳志帆最後一程。（吳敏菁攝）

陳志帆覆旗消防旗及國旗，收旗後並由王惠美贈旗交予父親。（吳敏菁攝）

陳志帆英勇殉職，頒發總統褒揚令由內政部長徐國勇代表頒授。（吳敏菁攝）

喬友大樓惡火，彰化縣消防局同仁陳志帆執行人命搜救任務，受火勢擴大濃煙阻隔，英勇安置待救民眾，其身卻未能安全退出，彰化縣0630火警治喪委員會於7月15日上午10時，陪同家屬於彰化市立殯儀館辦理家祭儀式，陳志帆的爸爸和妹妹也向內政部長徐志勇、縣長王惠美遞交陳情書，希望縣府公開真相，並請彰化縣長立殉職消防紀念碑，撫慰生者、警惕世人勿忘消防改革。

陳志帆英勇殉職，頒發總統褒揚令由內政部長徐國勇代表頒授，消防署長陳文龍追贈授階、授勳消防楷模，縣長王惠美頒授分隊長晉升令，並由消防局代理局長邱聰佳與二位覆旗官覆旗消防旗及國旗，收旗後並由王縣長贈旗交予父親，配合防疫，受疫情影響未開放各界關心民眾追思弔念，謹由治喪委員會代表家屬向各界表示感謝。

儀式前，志帆的父親，私下送交陳情書予徐部長及縣長王惠美，王惠美安慰志帆父親，表示這次的火災，將做出具體檢討，如果是消防局的救災器材設備不足，縣府也會編列預算來協助採購補齊，希望能夠提供完善充分的救災器材給所有的消防弟兄使用，至於火場鑑定的部分，調查報告出來後，該究責就究責，該法辦就法辦，一定給志帆的家屬一個交代！

此外，消防局同事及志帆好友，列隊致敬，為同袍車隊送行，靈車繞經，消防車一起鳴笛，同袍一起舉起手致敬，感謝志帆於生命最後一刻，不忘民眾安危，克盡職守，「志帆，謝謝你」，一路好走！

陳志帆家屬陳情書如下：

一、 彰化縣政府應給家屬一個交代，儘速召開案件說明會，並邀請家屬參與火災檢討會。

二、 彰化縣政府應公開真相，對外公布以下資料：

1. 火災搶救報告書

2. 火勢與煙流擴散圖及時序

3. 搶救時序、密錄器、監視器、行車記錄器、無線電訊號表、無線 電譯文等救災現場工作紀錄。

三、 請彰化縣長立殉職消防紀念碑，撫慰生者、警惕世人勿忘消防改革。