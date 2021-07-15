台南市僅有一所中學設置衛生棉販賣機，台南市議員林美燕15日在台南市議會質詢，要求台南市訂定月經貧窮計畫，媒合企業認養，捐贈衛生棉給弱勢女學生，並要求學校普設衛生棉販賣機，台南市教育局認為，目前各校保健中心都有準備女性生理用品，仍會審慎重視。

林美燕15日關心月經貧窮問題，以台北市有供應弱勢女學生衛生棉的措施，要求台南市比照台北經驗，訂定月經貧窮計畫，媒合學校與企業，每月發放生理用品給有需要的弱勢女學生。

女學生有生理用品需求是長期問題，「有時臨時要用卻沒有」林美燕質疑台南市所有中學僅永仁中學附設衛生棉販賣機，認為學校該普設女性生理用品販賣機，提供女學生急用。

林美燕提到月經貧窮問題，要求政府重視弱勢經濟家庭的女學生，在生理用品開銷上的負擔，應該媒合企業認養，捐贈給弱勢女學生。

台南市長黃偉哲表示，了解很多生活上困難的女學生，無法支付每月所需的生理用品，月經貧窮是全球的先進議題，在台灣較少提及。

台南市教育局長表示，雖然台南市僅有1所中學附設衛生棉販賣機，各校的健康中心都有提供應急生理用品，對議員的提議，會審慎重視，另外研議規畫。

台南市社會局表示，台南市有媒合康那香企業提供衛生棉給市府，訂定計畫，轉贈給弱勢兒少。