迎接夏日Staycation商機，被稱為「阿里山腳下最美飯店」的天成文旅繪日之丘即日起至8月31日止推出「微別墅獨立客房專案」，周日至周五入住輕逸精緻客房2799元、輕逸雅緻客房3299元、輕逸三人房3999元、輕逸豪華客房5299元起，周六入住每房加價800元，另依房型規定入住人數提供早餐及下午茶套餐個人化餐點送客房服務，標榜旅人可在微別墅的寬敞獨立空間，享受午茶時光，遠離人群宅度假。

外觀呈現白色幾何堆疊，宛如美術館般優雅的天成文旅-繪日之丘，以注重在地文化為特色，融合阿里山、檜木、山嵐等在地元素，打造宛如美術館般優雅的建築設計，館內採用活潑的設計與特色畫作妝點童趣空間，搭配代言人嘟比錯落在公共空間中，並巧妙運用燈光投射，打造溫馨的繪日印象。入住天成文旅-繪日之丘微別墅獨立客房專案，享有專屬獨立車位客房，提供旅客休憩舒適寬敞的空間格局，大片落地窗配上灑入的日光，讓忙碌暫時放下，舒緩情緒壓力氛圍，享受安心美好的假期時光。

天成文旅-繪日之丘提供旅客優惠價格入住各式客房外，專案住宿期間內依房型入住人數贈送早餐盒及下午茶客房服務，每日早上10點至晚上10點免費使用飯店七樓星空童樂室，包含無限量享用多達50種以上的古早味零食、糖果、餅乾、飲料與各式趣味小遊戲、手足球檯、飛鏢機、SWITCH遊戲機…等；飯店備有洗衣機、烘乾機設備，以滿足旅人在外隨時有舒適衣裝，旅行更顯自在，在旅途中尋找不同以往的居住樂趣，為忙碌的生活帶來喘息空間。