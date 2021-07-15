14連霸失利，台灣錯失全球第一。據瑞士再保最新Sigma報告指出，因為壽險保費衰退，台灣2020年保險滲透度（penetration，即保費占GDP比率）全球排名落到第二位，由香港以20.8％拿下全球第一。

因為2026年要正式接軌IFRS17，且鼓勵壽險業強化國人保障，金管會2020年7月1日祭出最低死亡保障門檻等多項新制度，加上低利率環境，不利儲蓄險銷售等，壽險2020年總保費3.16兆元，全年衰退8.73％，新契約保費9168億元，年度衰退逾28％，兩者都創史上最大單年衰退幅度。

以往壽險保費都是台灣保險滲透率第一名的撐盤要角，過去因為台灣壽險保費高度成長，台灣保險滲透度已蟬聯13年全球第一，壽險則是12年全球第一，2019年已因新契約保費衰退，壽險滲透率排名已由第一落到第二，2020年壽險新契約保費連續第二年衰退，壽險滲透度去年為14％維持全球第二名，但整體保險業滲透度降到17.4％則被香港的20.8％追趕，由2019年的第一名，2020年落到第二名。

而台灣民眾對財產保險觀念仍不若歐美，因此產險2020年保費滲透度3.4％，全球排名第12名。

至於保險密度（density，人均保險費支出），台灣2020年平均每人每年4800美元的保險費支出，同樣排名滑落，跌出前10名，在全球排名第11名，香港則以9746美元排名全球第二名，且香港平均每人每年壽險保費支出是8983美元，排名世界第一，台灣則是3861美元，排名全球第七名，亞洲如澳門、新加坡的壽險密度排名都比台灣前面，分別排全球第二及第四。

若看年度保險總保費規模，全球第一名仍是美國，在全球保險保費的市占率高達40.3％，其次是中國大陸，市占率10.4％，第三大到第五大分別是日本、英國、德國，南韓以3.1％排名全球第七，台灣則以市占率1.8％在全球排名第10名，香港則有1.2％，排名全球第13名。