美國在台協會處長酈英傑15日搭機返美，桃園市長鄭文燦特別在前一天致電感謝。(秘書處提供／蔡依珍桃園傳真)

美國在台協會處長酈英傑15日搭機返美，桃園市長鄭文燦特別在前一天致電酈，除感謝他對台美關係的貢獻，也暖心表達，台灣的大門將永遠敞開，隨時歡迎愛台灣的好朋友再訪，期待再相見時，能夠一起欣賞酈英傑喜愛的橫山書法藝術館作品、品嘗客家菜包、吃大溪豆干，並再次一起為桃園的球隊加油。

鄭文燦回憶，2019年8月，AIT與桃園合辦AIT40周年的台美關係展，以黑貓中隊為展覽主軸，展現台美長年的友情與合作，酈英傑也在活動中強調，美國未來仍會是台灣真正的朋友，為台美關係許下承諾，其堅定信念，已為雙方的夥伴關係不斷夯實基礎，也讓世界看見台灣的重要性。

鄭文燦說，近幾年，美台重啟經濟貿易會談，雙邊關係在公衛、科技等各個領域快速進展，特別是在台灣面對疫情之際，美國無償捐贈250萬劑Moderna疫苗，這些努力漸漸開花結果，也是台美關係最好的時刻，誠摯感謝酈英傑為台美關係所做的努力。

鄭文燦也提及2020年時，酈英傑特地來到桃園國際棒球場，當時全球疫情嚴峻，中職是世界上唯一開打的職棒，酈英傑即表示，美國職棒雖無法開打，但非常榮幸能到球場為台灣職棒加油。鄭文燦說，棒球是台美皆非常熱愛的運動，酈英傑力挺運動賽事的熱情令人感動，同時也一同見證台灣人民抗疫的韌性。

鄭文燦也說，今年3月，市府教育局拜會AIT，洽談台美高中雙聯學制，盼讓桃園市的高中學子有更好的機會就讀美國知名大學，此學程計畫預計110學年度上路，非常感謝AIT為桃園教育所提供的協助和支持。他感性表示，相信酈英傑離台只是短暫的告別，愛台灣的酈處長很快就會再回來，而台灣的大門，將永遠為我們的好朋友敞開。